Туристка поверила в фото роскошного отеля на Бали и оказалась в разгромленном здании

Британская туристка поверила в фото роскошного отеля на Бали на сайте, но в итоге оказалась в заброшенном и разгромленном здании. Об этом она рассказала в своих соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что Софи путешествовала по Юго-Восточной Азии со своим парнем Сэмом. На индонезийском острове она нашла гостиницу с «четырьмя звездами», предлагавшую скидки на размещение. При этом на сайте можно было найти красивые кадры номеров и вестибюля, а также множество положительных отзывов постояльцев.

Однако реальность оказалась куда более разочаровывающей — перед Софи и Сэмом предстала картина разгромленного здания, в котором невозможно жить. Девушка призналась, что фасад выглядел нормально, поэтому поначалу они не заподозрили неладное и заселились. Но стоило зайти чуть дальше вестибюля, как там открывался вид на разруху.

По словам британки, номера были в ужасном состоянии, из крана шла коричневая вода, балконы заросли растениями, тренажеры в зале были сломаны, а бассейн оказался зеленым. Девушка пожаловалась администрации и получила обратно все потраченные средства.

Ранее российская туристка побывала с мужем и друзьями в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов. По словам россиянки, пятизвездочная гостиница Loxia Comfort Beach обошлась в 70 тысяч рублей на двоих за неделю.