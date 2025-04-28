В Госдуме оценили возможность введения ответственности за тунеядство

Депутат Госдумы Свинцов исключил введение в России ответственности за тунеядство

Депутат Госдумы Андрей Свинцов оценил возможность введения в России ответственности за тунеядство. В беседе с порталом «Страсти» он исключил подобное развитие событий.

«Думаю, что государство по этому принципу не пойдет. Кто-то выбрал для себя профессию, например, писателя и несколько лет может писать произведение, сценарий или книгу и нигде юридически быть не оформлен (...) Его, например, содержат супруга или родители, а он занят творческой профессией. Или он художник, пишет одну-две картины в год и может 5, 10, 15 лет писать большое количество работ, и ни одна картина не будет продана. Но потом произойдет какое-то событие, он обретет признание и за один год или за одну выставку распродаст свои работы, станет очень богатым», — объяснил свою точку зрения парламентарий.

По словам Свинцова, массовое отсутствие официальной занятости связано с тем, что во многих российских регионах зарплаты ниже реального прожиточного минимума. «В среднем, если в Москве прожиточный минимум для человека — это 60-70 тысяч рублей, то в регионе — 40-50 тысяч. Это цифра, которая позволит человеку просто существовать, питаться не самым лучшим образом, перемещаться по городу или деревне, время от времени покупать лекарства. То есть это минимум, ниже которого фактически человек будет ощущать финансовые проблемы в случае болезни или потери даже минимального дохода», — отметил он.

Депутат указал, что многие студенты и люди технических, а также креативных профессий предпочитают работать на фрилансе через различные приложения. Он отметил, что работа в качестве самозанятого невысоко оплачивается, но позволяет работать сразу на нескольких хозяев, зарабатывать 250 тысяч рублей и платить налоги от 4 до 6 процентов. «Поэтому сейчас в России зарегистрировано уже больше 10 миллионов самозанятых. Это колоссальный трудовой потенциал. То есть эти люди фактически официально нигде не трудоустроены, они просто подрабатывают», — рассказал он, напомнив, что в 2028 году закончится эксперимент с регистрацией самозанятых.

Ранее появилась информация, что правительство РФ намерено бороться с нелегальной занятостью и выяснить, кто из трудоспособных россиян не работает официально. Для этого оно разработало ряд мер по противодействию. В рамках него Минтруд должен составить «комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста» и направить их в аппарат правительства до 1 марта 2026 года.