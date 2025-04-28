В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

Заривная на предложение Путина: Прекращение огня должно быть безусловным

В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. Об этом высказалась советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная в своем Telegram-канале.

«Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное — тактические игры Путина», — заявила политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил готовность Киева к перемирию на 30 дней. Днем 28 апреля президент России Владимир Путин объявил еще одно перемирие в дни 80-летия Победы.

Новое перемирие продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

