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16:17, 28 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

Заривная на предложение Путина: Прекращение огня должно быть безусловным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Дарья Заривная

Дарья Заривная. Фото: President.gov.ua / wikipedia.org

В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. Об этом высказалась советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная в своем Telegram-канале.

«Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное — тактические игры Путина», — заявила политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил готовность Киева к перемирию на 30 дней. Днем 28 апреля президент России Владимир Путин объявил еще одно перемирие в дни 80-летия Победы.

Новое перемирие продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

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