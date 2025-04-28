Журова оценила отказ Крамаренко в нейтральном статусе из-за фото с Винер

Депутат Журова назвала отказ гимнастке Крамаренко в нейтральном статусе странным

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила то, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко из-за фотографии с бывшей главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова назвала решение FIG странным. «Это расправа с неугодными, с одной стороны, а с другой — недобросовестная конкуренция», — заявила она.

Об отказе Крамаренко в нейтральном статусе стало известно 24 апреля. Среди причин называлось совместное фото с Винер.

20-летняя Крамаренко — член сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете.