Журова оценила отказ Крамаренко в нейтральном статусе из-за фото с Винер

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила то, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко из-за фотографии с бывшей главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Ее слова приводит РИА Новости.
Журова назвала решение FIG странным. «Это расправа с неугодными, с одной стороны, а с другой — недобросовестная конкуренция», — заявила она.
Об отказе Крамаренко в нейтральном статусе стало известно 24 апреля. Среди причин называлось совместное фото с Винер.
20-летняя Крамаренко — член сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете.