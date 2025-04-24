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12:58, 24 апреля 2025Спорт

Названа причина отказа в нейтральном статусе гимнастке Крамаренко

FIG отказал в нейтральном статусе гимнастке Крамаренко из-за фото с Винер
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко из-за несоответствия критериям допуска на международные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам источника, в FIG увидели нарушение в том, что Крамаренко приняла участие в гала-концерте ко Дню защитника Отечества. Также гимнастка представляет клуб МГФСО, поддерживающий СВО. Наконец, среди причин отказа в нейтральном статусе значится совместная фотография Крамаренко с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.

Решение FIG является окончательным и подлежит немедленному исполнению. Крамаренко воспользовалась единственной возможностью обжаловать решение — подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

5 апреля Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

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