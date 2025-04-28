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22:52, 28 апреля 2025Спорт

Звезда UFC Нганну насмерть сбил человека

Бывший чемпион UFC Нганну насмерть сбил девушку, управляя мотоциклом в Камеруне
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну насмерть сбил человека, управляя мотоциклом в столице КамерунаЯунде. Об этом сообщает Le Bled Parle.

По информации источника, спортсмен сбил молодую девушку, после чего оказал ей первую помощь и отвез в больницу, однако она скончалась от полученных травм. Отмечается, что звезда UFC шокирован случившимся и взял на себя все медицинские расходы семьи погибшей.

Нганну за карьеру одержал 18 побед и потерпел три поражения в поединках по правилам смешанных единоборств (MMA). Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Ранее двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Симон Мартиросян насмерть сбил человека в Ереване. Армянский спортсмен совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

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