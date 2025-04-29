Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:00, 29 апреля 2025Наука и техника

Amazon запустила первую серийную партию спутников Kuiper

Компания Amazon запустила первую серийную партию спутников Kuiper
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper. Об этом сообщает издание NSF.

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) стартовала с 41-го комплекса баз Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде во вторник, 29 апреля, в 02:01 по московскому времени. Через 18 минут полезная нагрузка из 27 спутников отсоединилась от носителя.

Ранее издание SpaceNews сообщало, что ULA запланировала запуск миссии KA-01 на 29 апреля.

В декабре 2023 года портал со ссылкой на Amazon сообщил, что находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

    ЦБ оценил влияние пошлин США на денежно-кредитную политику в России

    Военный эксперт назвал задачу ВС России в Сумской области

    Лазарева заявила о потребности россиян убегать от реальности

    В Москве закончились заморозки

    У семьи Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

    В России осудили пятерых участников террористической организации за подготовку теракта

    Amazon запустила первую серийную партию спутников Kuiper

    Военкор назвал условие снижения агрессивности НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости