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06:37, 17 декабря 2023Наука и техника

Спутники Kuiper успешно связали оптической связью

Прототипы спутников Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи
Старт ракеты со спутниками Kuiper

Старт ракеты со спутниками Kuiper. Фото: Joe Skipper / Reuters

Находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи. Об этом со ссылкой на компанию Amazon сообщает SpaceNews.

В ходе испытания находящиеся на расстоянии 1000 километров друг от друга космические аппараты KuiperSat-1 и KuiperSat-2 примерно в течение часа поддерживали двустороннюю связь со скоростью 100 гигабит в секунду.

В Amazon уверяют, что испытанная технология рассчитана на работу на расстояниях до 2600 километров между спутниками. В компании отмечают, что данные между спутниками в космосе передаются на 30 процентов быстрее, чем по оптоволокну.

В ноябре вице-президент по технологиям компании Amazon Ражив Бадьял сообщил, что KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно продемонстрировали свою работу, что позволило приступить к серийному производству 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

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      Иван Потапов
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