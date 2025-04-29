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05:27, 29 апреля 2025Мир

Бербок призвала страны НАТО сотрудничать на Балтике из-за России

Бербок призвала страны НАТО сотрудничать на Балтике из-за угрозы от России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУчения НАТО:
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы, имеющие выход к Балтийскому морю, должны укрепить сотрудничество из-за «продолжающихся гибридных угроз со стороны России». Ее слова приводит агентство DPA.

В преддверии встречи с коллегами из стран Северной Европы и Балтии Бербок призвала страны НАТО сотрудничать на Балтике из-за угрозы от России. Известно, что саммит состоится на датском острове Борнхольм.

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«Благодаря усилению патрулирования НАТО, более тесному обмену информацией и совместным учениям мы еще больше повысим безопасность в регионе Балтийского моря», — подчеркнула она.

Министр добавила, что Балтийское море «тесно связывает людей, экономику и демократию» стран Европы. При этом ситуацию с гибридной угрозой она назвала крайне серьезной.

Ранее сообщалось, что Германия рискует остаться без места в Совете безопасности ООН в случае избрания Бербок на пост председателя Генассамблеи организации. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал идею выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН абсолютным бесстыдством.

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