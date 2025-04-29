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11:12, 29 апреля 2025Спорт

Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

Фанаты «Каролины» забросали газон у дома Свечникова кепками после его хет-трика
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Болельщики «Каролины Харрикейнс» необычно поздравили российского нападающего клуба Андрея Свечникова с хет-триком в матче Кубка Стэнли. Об этом сообщает The News & Observer.

Фанаты закидали двор игрока кепками. На газоне у дома россиянина в городе Роли (штат Каролина, США) оказалось несколько десятков головных уборов, которые традиционно бросают на лед в честь хет-триков. Сам Свечников назвал произошедшее невероятным.

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилс» Свечников забросил три шайбы. Этот хет-трик стал для форварда вторым в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру, что позволило ему повторить рекорд среди россиян по этому показателю.

«Каролина» ведет в серии с «Нью-Джерси» со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в ночь на 30 апреля в Роли.

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