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13:15, 29 апреля 2025Экономика

В России заинтересовались наличием конкуренции на рынке такси

ФАС соберет данные о поездках в такси и их стоимости у агрегаторов в 85 регионах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы 344 агрегаторам на рынке такси в 85 регионах страны, где попросила их передать данные о количестве совершенных поездок, их стоимости с учетом комиссии, сведения о выходящих на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такая информация, утверждают в службе, необходима для «актуализации анализа состояния конкуренции на рынке». Сроки, в которые нужно предоставить информацию, не указываются.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил об опасности принятия законопроекта, из-за которого таксопаркам придется использовать только автомобили российского производства. В объединении указали, что реализация его положений приведет к уходу самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен.

Главным бенефициаром проекта называют «АвтоВАЗ», поскольку под нормативы в текущей редакции законопроекта попадают только его автомобили. Кроме того, президент предприятия Максим Соколов неоднократно указывал, что без государственной помощи производителю не хватит спроса на автомобили, а обязательство для таксистов использовать автомобили Lada стало бы существенной поддержкой.

Между тем ассоциация «Национальный совет такси» попросила ФАС проверить «АвтоВАЗ» на необоснованное завышение цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний.

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