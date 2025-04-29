Хоккеист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

Хоккеист Колесников: Поводом для смены гражданства на казахстанское стала жена

Нападающий сборной Казахстана по хоккею и астанинского «Номада» Вячеслав Колесников объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское. Его слова приводит Tengri Sport.

Игрок рассказал, что встретил в Казахстане будущую жену, и это стало поводом для получения паспорта страны. «Понял, что увозить девушку из семьи, наверное, неправильно будет, и уже тогда мы остановились на этом. Двойное гражданство запрещено, поэтому мы приняли решение, что будем оставлять казахстанское», — заявил Колесников.

24-летний Колесников — воспитанник челябинского «Мечела», в чемпионате Казахстана игрок выступает с 2021-го. В составе сборной страны форвард готовится к чемпионату мира-2025, который пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Команды не участвуют в турнирах с весны 2022 года.