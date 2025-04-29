Хоккейный ЦСКА уволил весь тренерский штаб во главе с Воробьевым

Хоккейный ЦСКА уволил весь тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Решение было принято в связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Отмечается, что о новых кадровых назначениях будет сообщено позднее.

ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ. В борьбе за Кубок Гагарина столичные армейцы уступили минскому «Динамо». Серия завершилась со счетом 4-2 в пользу клуба из Белоруссии.

Воробьев работал в ЦСКА с марта 2024-го. По информации «Спорт-Экспресс», за сезон-2024/2025 он заработал 90 миллионов рублей.