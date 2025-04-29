Лавров объяснил призывы Киева к немедленному перемирию

Лавров: Киев призывает к немедленному перемирию из-за поражений на фронте

Киев призывает Москву к немедленному перемирию из-за поражений на фронте. Об этом по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция его выступления доступна на RuTube-канале внешнеполитического ведомства.

По его словам, украинские власти радикально изменили свою позицию из-за происходящего на линии боевого соприкосновения.

«Сейчас они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») вдруг — ну, не вдруг, конечно, а на фоне происходящего на земле, на линии боевого соприкосновения, где украинский режим пятится все активнее назад и назад — они переменили свою позицию на 180 градусов и стали требовать немедленного перемирия без предварительных условий», — заявил глава дипведомства.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил новое перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Оно пройдет с 8 по 11 мая и будет приурочено к празднованию 9 Мая.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал предложение о перемирии манипуляцией. Он также призвал Россию к немедленному перемирию сроком не менее 30 дней.