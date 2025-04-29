Минфин предложил проект донастройки налоговой политики

Минфин подготовил ряд предложений в части НДФЛ, налога на прибыль и спецрежимов

Руководство Министерства финансов (Минфина) подготовило ряд предложений в рамках подготовки законопроекта о донастройке налоговой политики в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эти меры включают в себя нововведения в части администрирования и совершенствования налогового мониторинга. Ведомство, в частности, предложило считать днем окончания срока уплаты налогов предшествующие рабочие сутки в случае, когда последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий. Эта мера, как ожидается, повысит ликвидность бюджетной системы РФ и сократит риски «кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов».

В качестве еще одной меры донастройки ведомство предложило отменить представление плательщиками уведомлений по имущественным налогам, по которым плательщик уже представил ранее такое уведомление с планируемыми к уплате в эти периоды суммами НДФЛ и страховых взносов.

Разработанный Минфином законопроект также предусматривает совершенствование института изменения срока уплаты налоговых платежей. В ведомстве предложили расширить сферы применения отсрочек и рассрочек по уплате налоговых платежей для предпринимателей и сотрудников компаний, занимающихся сезонными видами деятельности. Речь идет об услугах, спрос на которые традиционно падают из-за изменения погодных условий. Минфин также призвал власти установить льготы по транспортному и земельному налогу для участников боевых действий на Украине и членов их семей.

Ранее Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты компаний на детей до миллиона рублей. Подобные меры поддержки сотрудников ведомство призвало включить в состав расходов, учитываемых при вычислении налога на прибыль. До этого представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили пакет предложений в сфере налогов, среди которых — введение в стране системы семейного налогообложения. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала эту инициативу полезной, но труднореализуемой.