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15:00, 29 апреля 2025Россия

Путин прибыл в Волгоград

Президент Путин прилетел в Волгоград, где примет участие в форуме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в городе глава государства примет участие в форуме «Великое наследие — общее будущее» и встретится с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко.

В Волгоград уже прибыл Лукашенко. Он, как ожидается, обсудит с Путиным актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.

Ранее, 28 апреля, Путин работал в Санкт-Петербурге, где он выступил на Совете законодателей. Он также провел встречу с главой города Александром Бегловым.

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