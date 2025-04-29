Президент Путин прилетел в Волгоград, где примет участие в форуме

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в городе глава государства примет участие в форуме «Великое наследие — общее будущее» и встретится с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко.

В Волгоград уже прибыл Лукашенко. Он, как ожидается, обсудит с Путиным актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.

Ранее, 28 апреля, Путин работал в Санкт-Петербурге, где он выступил на Совете законодателей. Он также провел встречу с главой города Александром Бегловым.