Россиянка попала в заброшенный отель с фекалиями в Египте по вине популярного туроператора

Россиянка попала в заброшенный на долгие годы отель с фекалиями в Египте и обвинила в этом популярного туроператора Anex Tour. О произошедшем девушка рассказала в ролике на своей странице @alisa_3.0 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, речь идет про пятизвездочную гостиницу Amarina Star Resort and Aqua Park в Шарм-эш-Шейхе. Около 12 лет отель стоял бесхозным, а сейчас находится в запущенном состоянии, но принимает постояльцев. Повсюду пыль, мусор, плесень, фекалии, пожаловалась туристка. Там нельзя найти хоть что-либо чистое, а диваны и вовсе в птичьем помете, продолжила она.

Уборки в номерах нет — об этом предупреждают при заселении. Еды мало, а выглядит она несвежей. Кроме того, в отеле нет Wi-Fi. Россиянка добавила, что недобросовестный оператор бросил их в нечеловеческих условиях, пообещав переселение лишь через пять дней. В результате им пришлось забронировать новую гостиницу за свои деньги и переехать туда, однако некоторые пожилые люди были вынуждены остаться в Amarina Star Resort.

В комментариях многие подписчики подтвердили, что Anex Tour часто подводит своих клиентов и отказывается решать их проблемы. Другие же допустили, что автор ролика ради популярности сняла заброшенное здание и представила его зрителям в качестве реального отеля. Однако россиянка ответила на эти обвинения, заметив, что она не блогер и не хочет создавать вокруг себя шум.

Ранее британская туристка поверила в фото роскошного отеля на Бали на сайте, но в итоге оказалась в заброшенном и разгромленном здании. Уточняется, что Софи путешествовала по Юго-Восточной Азии со своим парнем Сэмом.

