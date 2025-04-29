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22:28, 29 апреля 2025Спорт

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» дома обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спартак на своем поле обыграл Динамо в московском дерби в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 29 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Маркиньос и Ливай Гарсия, который впервые забил за «Спартак». Кроме того, собственные ворота поразил защитник красно-белых Даниил Денисов.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. В матче за право сыграть в главном финале турнира красно-белые встретятся с победителем пары «Ростов» — «Локомотив».

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Динамовцы с 47 очками идут пятыми.

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