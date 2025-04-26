ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в московском дерби

ЦСКА на чужом поле вырвал победу у «Спартака» в московском дерби

ЦСКА на чужом поле обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-синих. В конце первого тайма в составе армейцев забил Сауль Гуарирапа, а Эсекьель Барко в концовке второго тайма сравнял счет с пенальти. Сразу после этого Кристиан Бистрович забил мяч, который позволил ЦСКА вырвать победу.

ЦСКА набрал 51 очко и вышел на третье место, обойдя «Спартак». Красно-белые с 50 очками идут четвертыми.

Ранее в рамках 26-го тура РПЛ встретились московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Игра завершилась со счетом 1:1.

