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21:31, 26 апреля 2025Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в московском дерби

ЦСКА на чужом поле вырвал победу у «Спартака» в московском дерби
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

ЦСКА на чужом поле обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-синих. В конце первого тайма в составе армейцев забил Сауль Гуарирапа, а Эсекьель Барко в концовке второго тайма сравнял счет с пенальти. Сразу после этого Кристиан Бистрович забил мяч, который позволил ЦСКА вырвать победу.

ЦСКА набрал 51 очко и вышел на третье место, обойдя «Спартак». Красно-белые с 50 очками идут четвертыми.

Ранее в рамках 26-го тура РПЛ встретились московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Игра завершилась со счетом 1:1.

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