Траты россиян на ювелирные изделия подсчитали

Россияне потратили на ювелирные изделия 119 миллиардов рублей

В I квартале 2025 года жители России потратили на ювелирные изделия на 6,2 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это выяснили эксперты холдинга Sokolov. Их процитировало «Прайм».

Речь идет о сумме 119,3 миллиарда рублей. Средний чек по рынку увеличился почти на 19 процентов и превысил десять тысяч рублей. Розничные цены в среднем выросли почти на 30 процентов.

В 2024 году расходы россиян на золотые изделия с бриллиантами поднялись на 25 процентов. Их совокупные расходы на такие товары выросли до 106 миллиардов рублей. Средняя цена типового кольца с бриллиантом выросла на 23-28 процентов.

Есть прогнозы, что на фоне рекордного роста биржевой стоимости золота ювелирные украшения могут серьезно подорожать.

По итогам января-февраля 2025 года темпы роста продаж ювелирных изделий и бижутерии упали почти вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года.