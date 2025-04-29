Тренер хоккейного ЦСКА высказался о своем увольнении

Илья Воробьев: Об увольнении из ЦСКА узнал от агента

Бывший главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Илья Воробьев высказался об увольнении из московской команды. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам специалиста, об увольнении ему сообщил агент. «Удивило ли такое решение руководства? В какой-то степени — да, в какой-то степени — нет. Можно по-разному рассматривать ситуацию. Такова специфика тренерской работы», — заявил Воробьев.

Об увольнении специалиста, а также всего его тренерского штаба, стало известно ранее 29 апреля. Решение было принято в связи с невыполнением задачи, поставленной перед ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ. В борьбе за Кубок Гагарина столичные армейцы уступили минскому «Динамо». Воробьев работал в ЦСКА с марта 2024-го.