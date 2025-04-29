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19:05, 29 апреля 2025Спорт

Тренер хоккейного ЦСКА высказался о своем увольнении

Илья Воробьев: Об увольнении из ЦСКА узнал от агента
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Илья Воробьев высказался об увольнении из московской команды. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам специалиста, об увольнении ему сообщил агент. «Удивило ли такое решение руководства? В какой-то степени — да, в какой-то степени — нет. Можно по-разному рассматривать ситуацию. Такова специфика тренерской работы», — заявил Воробьев.

Об увольнении специалиста, а также всего его тренерского штаба, стало известно ранее 29 апреля. Решение было принято в связи с невыполнением задачи, поставленной перед ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ. В борьбе за Кубок Гагарина столичные армейцы уступили минскому «Динамо». Воробьев работал в ЦСКА с марта 2024-го.

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