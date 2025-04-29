В ISU отреагировали на обвинения в адрес тренера в домогательствах российской фигуристки

ISU обеспокоен заявлением фигуристки Жилиной о домогательствах тренера Розанова

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на обвинения в адрес тренера Сергея Розанова в домогательствах российской фигуристки Вероники Жилиной. Об этом сообщает ТАСС.

В ISU выразили глубокую обеспокоенность из-за произошедшего. «ISU крайне серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении. Если обвинения подтвердятся, ISU примет все соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями», — подчеркнули в организации.

16 апреля воспитанница академии Евгения Плющенко Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.

Также об опыте работы с Розановым рассказал Александр Плющенко. «Меня обзывали "козлом", включая маты, "гори в аду" и все такое», — отметил фигурист.

