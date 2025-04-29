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16:05, 29 апреля 2025Спорт

В ISU отреагировали на обвинения в адрес тренера в домогательствах российской фигуристки

ISU обеспокоен заявлением фигуристки Жилиной о домогательствах тренера Розанова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на обвинения в адрес тренера Сергея Розанова в домогательствах российской фигуристки Вероники Жилиной. Об этом сообщает ТАСС.

В ISU выразили глубокую обеспокоенность из-за произошедшего. «ISU крайне серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении. Если обвинения подтвердятся, ISU примет все соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями», — подчеркнули в организации.

16 апреля воспитанница академии Евгения Плющенко Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.

Также об опыте работы с Розановым рассказал Александр Плющенко. «Меня обзывали "козлом", включая маты, "гори в аду" и все такое», — отметил фигурист.

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