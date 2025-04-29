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17:40, 29 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на сообщения об охоте на самозанятых

Депутат Делягин опроверг сообщения об охоте на самозанятых в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Охоты на самозанятых в России нет и не будет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Михаил Делягин. Он предположил, что, распространяя подобные сообщения, их автор, экономист Алексей Зубец просто пытается напомнить о своем существовании.

«Это легендарный персонаж. Тот самый, что предлагал ввести налог на бездетность, потому что отсутствие детей, с его точки зрения, обеспечивает людям необоснованный скрытый доход, — напомнил политик. — После этого он же говорил о вероятности заморозки банковских депозитов. Так что, думаю, товарищ Зубец просто заскучал и старается о себе напомнить».

Делягин уточнил, что, действительно, наблюдается некоторое злоупотребление статусом самозанятого, но подобные случаи уже давно отслеживает и контролирует налоговая инспекция.

«Есть такое явление, что человек занят на регулярных работах, а оформляют его в качестве самозанятого или ИП. Это грубое нарушение, связанное с уклонением от уплаты налогов. Все это контролируется налоговой инспекцией. Кроме того, положение самозанятых далеко не такое радужное: эти люди отвечают за ошибки всем своим имуществом. Допустим, если человек не уплатил налоги или что-то не то ему засчитали, он лишается буквально всего», — добавил депутат.

Ранее Зубец заявил, что российским самозанятым станет все труднее подтверждать свой статус. Он пояснил, что министерство финансов России собирается выяснить, чем заняты 14 миллионов человек, которые «не стоят у станка», и откуда у них деньги.

Вот это да!
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