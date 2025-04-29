В России рассказали о сборке спутников в космосе

РКС: В России создали технологию сборки спутников в космосе

В России создали технологию сборки и обслуживания спутников в космосе. Об этом со ссылкой на холдинг «Российские космические системы» (РКС) сообщает ТАСС.

Технологию разработали сотрудники РКС. «С ее помощью компания предлагает решить вопрос быстрого развертывания отечественных спутниковых группировок, а также продлить срок активного существования уже функционирующих космических систем», — заявили в холдинге.

Там добавили, что компетенции в сборке аппаратов непосредственно в космосе особенно актуальны в контексте предстоящего развертывания Российской орбитальной станции (РОС). Первоначально создание спутника на орбите, согласно концепции РКС, предполагает стыковку его отдельных элементов, тогда как в дальнейшем возможен переход к «заатмосферному строительству».

Особенность разработки РСК является использование цифрового двойника реального спутника.

В июле 2022-го госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что молодые специалисты холдинга на X Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2022» представили спутник-«охотник», предназначенный для сбора и утилизации космического мусора.