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В России представили спутник-«охотник»

РКС представили спутник-«охотник» для сбора и утилизации космического мусора

Изображение: АО «Российские космические системы»

Молодные специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) на X Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2022» представили спутник-«охотник», предназначенный для сбора и утилизации космического мусора. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Технология предполагает создание космического аппарата, способного сначала при помощи сети собирать на околоземной орбите вышедшие из строя малоразмерные спутники и обломки других космических аппаратов, а затем перерабатывать их в топливо.

«Международный молодежный промышленный форум — это площадка с уникальной аудиторией. Сюда приезжают лучшие молодые специалисты, которые активно участвуют в развитии высокотехнологичных направлений, в том числе ракетно-космической отрасли», — сказала инженер-исследователь РКС Мария Баркова.

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В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в рамках проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС), ведутся работы под условным названием «Самоед», предполагающие использование отработавших элементов станции для создания новых.

В феврале исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация на борту перспективной РОСС запланировала организовать переработку космического мусора и отработавших спутников.

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Иван Потапов
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