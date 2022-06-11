Рогозин заявил о «самоедстве» РОСС

Рогозин рассказал о «самоедстве» и «выпечке» деталей для РОСС

В рамках проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС), ведутся работы под условным названием «Самоед», предполагающие использование отработавших элементов станции для создания новых. Заявление гендиректора «Роскосмоса» передает ТАСС.

«Мы даже закладываем в работу по эскизному проектированию РОСС возможности, которые позволят иметь на борту станции некие конструкции, которые подлежать возможному разрушению, расщеплению на порошок, который будет использоваться для "выпечки" деталей и дальнейшего ремонта узлов станции», — рассказал руководитель.

По его словам, условно он называет эту деятельность как работу «Самоед».

В феврале исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация на борту перспективной РОСС запланировала организовать переработку космического мусора и отработавших спутников.

В том же месяце НАСА заявило, что Международная космическая станция (МКС) будет затоплена в Точке Немо в Тихом океане в 2031 году.