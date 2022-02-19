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«Роскосмос» попробует построить орбитальную станцию из мусора

«Роскосмос» запланировал перерабатывать космический мусор на РОСС

Фото: Pixabay

«Роскосмос» на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) запланировал организовать переработку космического мусора и отработавших спутников, сообщил ТАСС исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Очень интересное направление — попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация. Эта задача стоит», — сказал руководитель.

По его словам, строить станцию можно, перерабатывая космический мусор. «Но для этого нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе», — добавил Блошенко.

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В феврале НАСА заявило, что Международная космическая станция (МКС) будет затоплена в Точке Немо в Тихом океане в 2031 году.

В ноябре 2021 года Блошенко заявил, что эскизное проектирование РОСС начнется в 2022 году.

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Иван Потапов
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