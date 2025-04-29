Зарезавшего охранника магазина россиянина арестовали

В Краснодаре суд арестовал мужчину, зарезавшего охранника магазина

Ленинский районный суд Краснодара арестовал 31-летнего мужчину, который обвиняется в расправе над охраннком магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина пробудет под стражей два месяца.

По версии следствия, вечером 27 апреля охранник магазина заметил, как клиент взял с витрины товар, и потребовал оплатить его. Из-за этого между мужчинами начался конфликт, который продолжился на улице. В результате охранник получил ножевое ранение в шею, оно оказалось несовместимо с жизнью. О задержании напавшего стало известно на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осудят двоих мужчин за нападение на участника СВО.