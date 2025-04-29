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17:01, 29 апреля 2025Силовые структуры

Зарезавшего охранника магазина россиянина арестовали

В Краснодаре суд арестовал мужчину, зарезавшего охранника магазина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Краснодара арестовал 31-летнего мужчину, который обвиняется в расправе над охраннком магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина пробудет под стражей два месяца.

По версии следствия, вечером 27 апреля охранник магазина заметил, как клиент взял с витрины товар, и потребовал оплатить его. Из-за этого между мужчинами начался конфликт, который продолжился на улице. В результате охранник получил ножевое ранение в шею, оно оказалось несовместимо с жизнью. О задержании напавшего стало известно на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осудят двоих мужчин за нападение на участника СВО.

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