Двоих россиян осудят за нападение на участника СВО

В Красноярском крае осудят двоих мужчин за нападение на участника СВО

В Красноярском крае осудят двоих мужчин за нападение на участника СВО. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Им предъявлено обвинение по статьям 111 («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»), 119 («Угроза убийством») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем») УК РФ.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет из города Шарыпово в ночь с 13 на 14 января, вооружившись молотком и ножом, пришли домой к знакомому для выяснения отношений.

Пострадавший жил с бывшей женой одного из фигурантов и обижал ее. В ходе конфликта обвиняемые несколько раз ударили мужчину молотком и руками, а также один раз ножом в область предплечья. При этом они высказывали угрозы расправой. Чтобы увезти пострадавшего, один из фигурантов завладел его машиной, но мужчина оказал активное сопротивление, убежал и обратился за медицинской помощью. Потерпевший оказался участником специальной военной операции (СВО).

Фигуранты находятся под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее сообщалось, что против бывшего министра Подмосковья возбудили дело после нападения на бывшую жену.