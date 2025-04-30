Найдена позволяющая прослушивать людей через iPhone уязвимость

Wired: Уязвимость в Apple позволит взламывать гаджеты и прослушивать людей

Десятки миллионов гаджетов оказались под угрозой взлома через уязвимость Apple. Об этом сообщает издание Wired.

Уязвимость в комплекте средств разработки программного обеспечения (SDK) обнаружили исследователи безопасности из фирмы Oligo. По их словам, проблема заключается в AirPlay — работающем на основе Wi-Fi протоколе Apple, который позволяет передавать аудио и видео по беспроводной связи на другие устройства. Кроме техники Apple AirPlay поддерживают миллионы девайсов других брендов — телевизоры, умные колонки и прочее.

Специалисты по безопасности назвали уязвимость AirBorne. Они объяснили, что для удачного взлома злоумышленникам сперва необходимо подключиться к той же сети Wi-Fi, к которой подключена техника жертвы. По словам главы Oligo Гала Элбаза, при самом худшем сценарии хакеры могут прослушивать пользователей через микрофоны в оборудовании.

Также специалисты отметили, что положение усложняет тот факт, что AirPlay поддерживают десятки миллионов гаджетов. Это означает, что на выпуск исправлений для всех устройств могут уйти годы. Автомобили с поддержкой CarPlay также подвержены атаке, но риск в этом случае минимален.

В конце апреля корпорация Apple призвала обновить все iPhone и прочую фирменную технику. Проблема затронула операционные системы (ОС) iOS, macOS, tvOS, iPadOS и visionOS.