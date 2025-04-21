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00:31, 21 апреля 2025Наука и техника

Все iPhone призвали срочно обновить

Apple призвала обновить iPhone и другие гаджеты из-за найденных уязвимостей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Primakov / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Apple призвала обновить все iPhone и прочую фирменную технику. Об этом компания сообщила в бюллетене по безопасности.

Специалисты рассказали, что в компонентах операционных систем (ОС) CoreAudio (CVE-2025-31200) и RPAC (CVE-2025-31201) нашли критические уязвимости, которым присвоены соответствующие идентификаторы. Проблема затрагивает iOS, macOS, tvOS, iPadOS и visionOS.

«Apple известно о том, что уязвимости могли быть использованы для чрезвычайно сложной атаки против конкретных целевых пользователей iOS», — заявили в корпорации. Уязвимость CVE-2025-31200 в CoreAudio нашли специалисты Apple и Google Threat Analysis. Уязвимость CVE-2025-31201 была найдена инженерами Apple. В связи с этим в компании подготовили исправляющие уязвимость обновления и призвали пользователей срочно обновить свои устройства.

Патч безопасности был разослан пользователям iPhone, iPad, Apple TV, Mac и Vision Pro — на их девайсах стали доступны обновления iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, tvOS 18.4.1, macOS Sequoia 15.4.1 и visionOS 2.4.1 соответственно.

В середине апреля корпорация Google прекратила выпускать патчи безопасности для операционной системы Android 12. Последние обновления ОС, вышедшая в 2021 году, получила в марте.

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