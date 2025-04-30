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11:22, 30 апреля 2025Спорт

Дина Аверина заявила о нежелании выступать на российских соревнованиях

Гимнастка Дина Аверина заявила о нежелании выступать на российских соревнованиях
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о том, как решила завершить спортивную карьеру. Ее слова приводит RT.

Спортсменка отметила, что это произошло из-за международного отстранения. «Я слишком много лет выступала на чемпионатах Европы, мира, на Олимпиаде, чтобы, лишившись этой возможности, считать внутренние соревнования вызовом», — заявила Аверина.

15 февраля фигурист Дмитрий Соловьев сделал Авериной предложение руки и сердца. До этого спортсмены вместе выступали в шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

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