Раскрыты потери среди солдат КНДР в боях под Курском

Reuters: 600 военнослужащих КНДР погибли в ходе боев в Курской области

Около 600 северокорейских солдат погибли в ходе боев на территории Курской области. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

По ее информации, всего в зону украинского конфликта было направлено 15 тысяч военнослужащих КНДР. При этом общее число погибших и раненых северокорейских солдат составило 4700 человек.

Член комитета по разведке парламента Южной Кореи Ли Сон Квон заявил журналистам, что боеспособность солдат КНДР значительно выросла за время боев в Курской области. По его словам, северокорейские военные существенно повысили уровень своих компетенций, освоив, в частности, применение новых видов оружия, таких как беспилотники.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вскоре также подтвердил участие военных КНДР в боевых действиях на территории России.