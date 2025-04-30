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20:02, 30 апреля 2025Наука и техника

Французский морской дрон-камикадзе протаранил грузовое судно

ВМС Франции испытали морской дрон-камикадзе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sepahnews / AP

Военно-морские силы (ВМС) Франции испытали морской дрон-камикадзе. Об этом сообщает издание Defense News.

В ходе испытаний, состоявшихся 26 апреля в Средиземном море недалеко от города Тулон, беспилотник протаранил списанное грузовое судно, в результате чего последний взорвался.

«Учитывая более жесткую международную обстановку, теперь для французского флота представляется целесообразным проводить такие экспериментальные кампании на море», — заявили в Министерстве обороны Франции.

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В марте министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил новейший секретный морской дрон «Катран» производства местной военной компании Military Armored Company HUB.

В октябре издание сообщило, что компания Sirehna — дочернее предприятие французской группы Naval Group — спустила на воду созданный с учетом специальной военной операции безэкипажный катер SeaQuest S.

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