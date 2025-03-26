Украинский министр представил новейший секретный морской дрон

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил новейший секретный морской дрон «Катран» производства местной военной компании Military Armored Company HUB. Его 3D-визуализацию он представил в Telegram-канале.
«Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море», — написал глава Минцифры республики. По его словам, у беспилотника есть торпеды, миниган, пулемет, ПЗРК и другое оружие, он способен преодолеть более одной тысячи километров, его можно применять как для ударов, так и для разведки. Дрон может уничтожить и морские, и наземные, и воздушные цели.
Кроме того, разработка имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. «Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны», — подчеркнул Федоров.
Ранее стало известно, что российский детектор «Булат» стал определять украинский дрон «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.