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12:49, 25 марта 2025Наука и техника

Российский «Булат» стал определять украинскую «Бабу-ягу»

3mx: Детектор «Булат» стал определять дрон «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский детектор «Булат» стал определять украинский дрон «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Об этом со ссылкой на компанию 3mx сообщает ТАСС.

«В последних обновлениях прошивки для детекторов третьей и четвертой версии добавилось обнаружение передатчиков Herelink, которые, как правило, используются на агродронах типа "Баба-яга" и беспилотниках самолетного типа», — сказал собеседник.

По его словам, разработчики получают положительные отзывы на детектор от бойцов из зоны специальной военной операции.

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Ранее газета «Известия» со ссылкой на директора по развитию команды 3mx Сергея Шандобыло сообщила, что детектор «Булат» сможет определять типы атакующих БПЛА.

В апреле издание со ссылкой на 3mx сообщило, что четвертая версия детектора дронов «Булат», оснащенная системой ИИ, будет запущена в серийное производство в мае 2024 года.

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