Российский «Булат» стал определять украинскую «Бабу-ягу»

3mx: Детектор «Булат» стал определять дрон «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа

Российский детектор «Булат» стал определять украинский дрон «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Об этом со ссылкой на компанию 3mx сообщает ТАСС.

«В последних обновлениях прошивки для детекторов третьей и четвертой версии добавилось обнаружение передатчиков Herelink, которые, как правило, используются на агродронах типа "Баба-яга" и беспилотниках самолетного типа», — сказал собеседник.

По его словам, разработчики получают положительные отзывы на детектор от бойцов из зоны специальной военной операции.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на директора по развитию команды 3mx Сергея Шандобыло сообщила, что детектор «Булат» сможет определять типы атакующих БПЛА.

В апреле издание со ссылкой на 3mx сообщило, что четвертая версия детектора дронов «Булат», оснащенная системой ИИ, будет запущена в серийное производство в мае 2024 года.