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03:01, 24 марта 2025Наука и техника

Российский «Булат» определит типы атакующих БПЛА

«Известия»: Российский детектор «Булат» определит типы атакующих БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский детектор «Булат» сможет определять типы атакующих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на директора по развитию команды компании-разработчика 3mx Сергея Шандобыло сообщает газета «Известия».

Детектор отличают специальные настройки и система искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделить сигнал передатчика Herelink, который установлен на украинских БПЛА, в частности, дронах группы «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа.

По словам разработчика, детектор «заранее предупреждает бойцов о приближении дрона с передатчиком Herelink, чтобы личный состав мог своевременно принять решение для обеспечения безопасности». «Отзывы от бойцов получены положительные!», — заметил Шандобыло.

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В апреле газета со ссылкой на 3mx сообщила, что четвертая версия детектора дронов «Булат», оснащенная системой ИИ, будет запущена в серийное производство в мае 2024 года.

В марте 2024-го ТАСС со ссылкой на представителя компании 3mx рассказал, что в России разработана четвертая версия детектора дронов «Булат», работающая в диапазоне частот от 300 до 6200 мегагерц с возможностью привязки до 30 датчиков индивидуального оповещения «Таир».

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