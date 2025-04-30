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16:04, 30 апреля 2025Спорт

Глава Федерации спортивной борьбы России заявил о потеплении отношений со сборной Украины

Мамиашвили заявил о потеплении отношений со сборной Украины по спортивной борьбе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об отношениях с представителями сборной Украины на чемпионате Европы в Братиславе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, налицо серьезное потепление. «Все то же — отсутствие рукопожатий, просто дикость само по себе. Тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется», — добавил Мамиашвили.

Глава ФСБР добавил, что не представляет себе ситуации, при которой российским борцам на уровне правительства запретили бы с кем-то здороваться.« Существует тысячелетнее правило, устой — спортсмен должен пожать руку, и неважно, победил он или проиграл», — отметил Мамиашвили.

Ранее украинский борец вольного стиля Ирина Коляденко объяснила отказ от рукопожатия и фотографирования с россиянкой Динарой Кудаевой во время ЧЕ-2025. «Я никогда не пожимаю рук соперницам из этой страны. Никогда не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях», — поделилась она.

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