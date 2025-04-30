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12:23, 30 апреля 2025Спорт

Глава IIHF высказался о сроках введения Овечкина в Зал славы федерации

Глава IIHF Тардиф о включении Овечкина в Зал славы федерации: Его время придет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Руководитель Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф высказался о сроках включения российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Зал славы организации. Его слова приводит Sport24.

Функционер напомнил, что для этой процедуры, по правилам IIHF, должно пройти не менее двух лет с момента завершения кандидатом карьеры. «Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает», — заявил Тардиф.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила идею ввести день Александра Овечкина в России. Она предложила провести опрос на этот счет.

6 апреля Овечкин превзошел канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил рекордную 895-ю шайбу в карьере.

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