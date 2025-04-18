Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Реал Мадрид
1:2
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Интер М
2:2
Завершен
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Зенит
2:0
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Динамо М
0:0
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ньюкасл Юнайтед
5:0
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|29-й тур
Монреаль Канадиенс
4:2
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
08:15, 17 апреля 2025Спорт

В Госдуме оценили идею ввести день Овечкина в России

Роднина об идее ввести день Овечкина в России: Нужно сделать опрос среди фанатов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила идею ввести день Александра Овечкина в России. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что нужно делать опрос. «Надо не просто так принимать решение, а сделать какой-то референдум или опрос — собрать мнения. Мнения болельщиков и любителей хоккея куда важнее», — отметила она.

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриел Баузер утвердила День российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина в столице США. Он будет проходить 11 апреля.

6 апреля Овечкин превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил рекордную 895-ю шайбу в карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна сделать то же самое». Президент Финляндии поговорил с Зеленским и обратился с призывом к Москве

    Появились кадры пожара на ТЭЦ в Москве

    Раскрыты новые данные о штурме удерживаемого ВСУ монастыря в Курской области

    Эмир Катара Аль Тани отправился в Москву для встречи с Путиным

    Российский военный решил уклониться от службы и отказался в колонии особого режима

    Врач назвал два опасных для сердца вида кофе

    Европа захотела связаться с Трампом напрямую

    Стало известно о подрыве строений занятого ВСУ Горнальского монастыря под Курском

    Под Москвой мать давала детям таблетки от шизофрении для спокойного сна

    ВСУ перешли в оборону у Макеевки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости