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НХЛ — регулярный чемпионат
12:10, 16 апреля 2025Спорт

Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина в столице США

Мэр Вашингтона Баузер утвердила 11 апреля Днем Овечкина в столице США
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер утвердила 11 апреля Днем российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» в столице США. Об этом сообщает RMNB.

Эта дата выбрана из-за того, что 11 апреля Овечкина чествовали после рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Рекомендую всем жителям Вашингтона отметить этот день», — говорится в заявлении мэра.

Ранее Овечкин в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» сделал голевую передачу и отметился результативным действием в восьмой игре подряд. Это является рекордом для россиянина в нынешнем сезоне.

6 апреля Александр Овечкин превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забросил 895-ю шайбу в карьере.

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