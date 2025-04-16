Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина в столице США

Мэр Вашингтона Баузер утвердила 11 апреля Днем Овечкина в столице США

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер утвердила 11 апреля Днем российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» в столице США. Об этом сообщает RMNB.

Эта дата выбрана из-за того, что 11 апреля Овечкина чествовали после рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Рекомендую всем жителям Вашингтона отметить этот день», — говорится в заявлении мэра.

Ранее Овечкин в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» сделал голевую передачу и отметился результативным действием в восьмой игре подряд. Это является рекордом для россиянина в нынешнем сезоне.

6 апреля Александр Овечкин превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забросил 895-ю шайбу в карьере.