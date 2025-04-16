Овечкин продлил результативную серию до рекордных в сезоне восьми матчей

Александр Овечкин продлил результативную серию до рекордных в сезоне восьми игр

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 16 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу столичного клуба. Овечкин отметился результативным действием в восьмой игре подряд, что является рекордом для россиянина в нынешнем сезоне.

Овечкин в нынешней «регулярке» провел 64 матча. Россиянин забросил 43 шайбы и сделал 29 результативных передач.

Ранее американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил 400-ю шайбу в своем 628-м матче в НХЛ. Овечкину для достижения этой отметки потребовалось 634 игры.