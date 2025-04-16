Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Динамо М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|29-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:54, 16 апреля 2025Спорт

Овечкин продлил результативную серию до рекордных в сезоне восьми матчей

Александр Овечкин продлил результативную серию до рекордных в сезоне восьми игр
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 16 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу столичного клуба. Овечкин отметился результативным действием в восьмой игре подряд, что является рекордом для россиянина в нынешнем сезоне.

Овечкин в нынешней «регулярке» провел 64 матча. Россиянин забросил 43 шайбы и сделал 29 результативных передач.

Ранее американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил 400-ю шайбу в своем 628-м матче в НХЛ. Овечкину для достижения этой отметки потребовалось 634 игры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ивановскую область

    Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы

    52-летняя Кармен Электра снялась без штанов

    В Москве проснулись кроты

    Участника СВО без признаков жизни нашли в квартире его сослуживца под Петербургом

    Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

    Рада продлила военное положение на Украине

    Двое преступников укусили мужчину за нос и ограбили его

    Опубликованы кадры из атакованной дронами с 60-килограммой взрывчаткой Ивановской области

    В российском городе юноша избил и раздел подростка ради толстовки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости