Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Динамо М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|29-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
09:22, 16 апреля 2025Спорт

Американский хоккеист забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина

Американский хоккеист Мэттьюс забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась победой канадцев со счетом 4:0, а для нападающего эта шайба стала 400-й в НХЛ. Для достижения этой отметки Мэттьюсу потребовалось 628 матчей.

Американец забросил 400 шайб в НХЛ быстрее российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который оформил 400-й гол в 634-й игре в лиге. Лидером по скорости достижения этого рубежа является канадец Уэйн Гретцки. Ему понадобилось провести 436 матчей, чтобы забросить 400 шайб.

6 апреля Овечкин превзошел Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потерях ВСУ на территории курского монастыря с подземным ходом

    44-летняя певица Слава снялась в бикини на отдыхе

    Задержание готовившего теракт против российского депутата агента попало на видео

    Распространенный метод диагностики связали с онкориском

    На Западе отреагировали на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

    Огромная рыба с человеческими зубами покусала 94 человека

    Названа предполагаемая цель атаки дронов ВСУ в Ивановской области

    Стоматолог дала советы по правильной чистке зубов

    Стало известно о десятках килограммов взрывчатки на атаковавшем российский город дроне ВСУ

    Пролет беспилотника над Ивановской областью сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости