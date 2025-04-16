Американский хоккеист забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина

Американский хоккеист Мэттьюс забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина

Американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась победой канадцев со счетом 4:0, а для нападающего эта шайба стала 400-й в НХЛ. Для достижения этой отметки Мэттьюсу потребовалось 628 матчей.

Американец забросил 400 шайб в НХЛ быстрее российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который оформил 400-й гол в 634-й игре в лиге. Лидером по скорости достижения этого рубежа является канадец Уэйн Гретцки. Ему понадобилось провести 436 матчей, чтобы забросить 400 шайб.

6 апреля Овечкин превзошел Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».