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09:10, 30 апреля 2025Спорт

Гол россиянина Свечникова помог клубу НХЛ выйти во второй раунд плей-офф

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

«Каролина Харрикейнс» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Дэвилс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча, прошедшего в ночь на среду, 30 апреля, завершилось со счетом 4:4, а одну из шайб у «Каролины» забросил россиянин Андрей Свечников. Во втором овертайме победу «Харрикейнс» принес гол Себастьяна Ахо.

«Каролина» выиграла серию со счетом 4-1 и стала первым участником второго раунда плей-офф НХЛ. В сезоне-2005/2006 команда завоевала единственный в своей истории Кубок Стэнли.

Ранее Свечников повторил российский рекорд в плей-офф НХЛ по количеству хет-триков. В четвертой игре против «Дэвилс» (5:2) форвард во второй раз в карьере отметился тремя шайбами в одной игре Кубка Стэнли.

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