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18:18, 30 апреля 2025Ценности

Хайди Клум прозвали клоуном из-за наряда на прогулке

Екатерина Ештокина

Фото: The Hapa Blonde / GC Images / Getty Images

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум раскритиковали в сети за наряд на прогулке в Нью-Йорке. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 51-летнюю знаменитость в цветном платье-свитере крупной вязки. Помимо этого, звезда надела коричневые сапоги с эффектом крокодиловой кожи. Свой образ она дополнила джинсовой сумкой Chanel с золотой фурнитурой и обвесом, а также солнцезащитными очками.

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Пользователи сети негативно оценили образ Клум, прозвав ее клоуном в комментариях под материалом. «Она выглядит совершенно нелепо», «У нее нулевое чувство моды...», «Она просто слишком стара для этого наряда», «Смешно, какой она клоун», — написали они.

Ранее в апреле 51-летняя Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье. Она попала в объектив в приталенном черном платье-жакете с глубоким декольте и разрезами до бедер.

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