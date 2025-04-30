Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:04, 30 апреля 2025Россия

Исписавшего Суджу матерными надписями российского рэпера наказали еще раз

Суд оштрафовал рэпера Апачева на две тысячи рублей за въезд в Суджу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области суд города Суджи оштрафовал российского рэпера и блогера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов) еще на две тысячи рублей. О новом наказании сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram.

Как следует из материалов дела, в 20-х числах марта Апачев прибыл в Суджу, несмотря на запрет на въезд гражданского населения, установленный с 15 марта. На заседание рэпер не явился, его интересы представлял адвокат. В результате мировой судья признал блогера виновным в административном правонарушении.

Ранее Промышленный суд Курска оштрафовал Апачева на 70 тысяч рублей по административной статье о мелком хулиганстве за оставленные в Судже матерные надписи в адрес украинцев и Европы.

О скандальной поездке рэпера в только освобожденный от Вооруженных сил Украины город стало известно 23 марта. Действия Апачева вызвали общественный резонанс. Боксер Александр Поветкин назвал произошедшее хамством и вызвал блогера на поединок. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал поступок блогера пиаром на крови. Сам Апачев в ответ заявил, что на въезде в Суджу его не остановили, а содержание своих граффити он назвал патриотическим.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

    На Украине рассказали о лишении медиков брони от мобилизации

    Хинштейн назвал число пострадавших за время оккупации ВСУ Курской области

    В зоне СВО испытают бесшумный мотоэвакуатор для раненых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости