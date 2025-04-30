Исписавшего Суджу матерными надписями российского рэпера наказали еще раз

Суд оштрафовал рэпера Апачева на две тысячи рублей за въезд в Суджу

В Курской области суд города Суджи оштрафовал российского рэпера и блогера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов) еще на две тысячи рублей. О новом наказании сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram.

Как следует из материалов дела, в 20-х числах марта Апачев прибыл в Суджу, несмотря на запрет на въезд гражданского населения, установленный с 15 марта. На заседание рэпер не явился, его интересы представлял адвокат. В результате мировой судья признал блогера виновным в административном правонарушении.

Ранее Промышленный суд Курска оштрафовал Апачева на 70 тысяч рублей по административной статье о мелком хулиганстве за оставленные в Судже матерные надписи в адрес украинцев и Европы.

О скандальной поездке рэпера в только освобожденный от Вооруженных сил Украины город стало известно 23 марта. Действия Апачева вызвали общественный резонанс. Боксер Александр Поветкин назвал произошедшее хамством и вызвал блогера на поединок. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал поступок блогера пиаром на крови. Сам Апачев в ответ заявил, что на въезде в Суджу его не остановили, а содержание своих граффити он назвал патриотическим.