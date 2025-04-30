Лавров впервые прибыл с визитом в одну страну

Глава МИД РФ Лавров прибыл с первым визитом в Доминиканскую Республику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Доминиканскую Республику. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Санто-Доминго. Отмечается, что визит Лаврова проходит в год, когда страны отмечают 80-летие установление дипломатических отношений. Ожидается, что в среду, 30 апреля, глава МИД РФ встретится с президентом страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом.

Ранее Сергей Лавров прибыл на совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро, была украшена табличкой с надписью «Россия рулит!» вместо номерного знака. Заседание глав дипведомств объединения проходило во Дворце Итамарати.