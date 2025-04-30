Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:25, 30 апреля 2025Мир

Лавров впервые прибыл с визитом в одну страну

Глава МИД РФ Лавров прибыл с первым визитом в Доминиканскую Республику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mauro Pimentel / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Доминиканскую Республику. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Санто-Доминго. Отмечается, что визит Лаврова проходит в год, когда страны отмечают 80-летие установление дипломатических отношений. Ожидается, что в среду, 30 апреля, глава МИД РФ встретится с президентом страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом.

Ранее Сергей Лавров прибыл на совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро, была украшена табличкой с надписью «Россия рулит!» вместо номерного знака. Заседание глав дипведомств объединения проходило во Дворце Итамарати.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    В России предрекли провокации во время перемирия в День Победы

    Раскрыто личное отношение Трампа к Путину

    Россиянка описала женщин в Европе словами «гордятся тем, за что у нас осуждают»

    Российский боец указал на изменение активности ВСУ

    В МИД России отреагировали на угрозу Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве

    Лавров впервые прибыл с визитом в одну страну

    Россиянам дали совет при выборе шашлыка

    «Русская община» поймала обманувшего бойцов СВО и родную мать афериста

    На президентских дебатах в Румынии произошла крайне неловкая ситуация

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости