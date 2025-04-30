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08:52, 30 апреля 2025Экономика

«Магнит» решил купить «Азбуку вкуса»

«Магнит» захотел купить «Азбуку вкуса» за 30-35 миллиардов рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупный российский ретейлер «Магнит» решил приобрести контрольный пакет в сети магазинов «Азбука вкуса», пишет РБК со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами.

Стоимость контрольного пакета может составлять 30-35 миллиардов рублей, предположил гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров.

Всего в сделку вошли магазины в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих российские столицы, и три распределительных центра.

Оба ретейлера воздержались от каких-либо комментариев о ситуации.

Ранее стало известно, что в Москве суд на два месяца арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского.

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