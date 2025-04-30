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16:50, 30 апреля 2025Россия

Москалькова сообщила о затягивании Украиной возвращения жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: Киев затягивает возвращение 53 жителей Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украина затягивает диалог по возвращению 53 жителей Курской области, которые на данный момент находятся в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

Омбудсмен пояснила, что настаивает на их репатриации, так как находящиеся на Украине куряне являются мирными жителями.

«Репатриация — это возвращение без каких-либо обменов и условий. Это мирные жители, и, в соответствии с Женевскими конвенциями, они должны быть возвращены на Родину», — сказала она.

Ранее Москалькова раскрыла данные о вывезенных на Украину жителях Курской области. По ее информации, новых случаев вывоза россиян на данный момент нет. По словам омбудсмена, украинские военные успели вывезти более 100 россиян на Украину еще до наступления российских войск.

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