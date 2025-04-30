Москалькова сообщила о затягивании Украиной возвращения жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: Киев затягивает возвращение 53 жителей Курской области

Украина затягивает диалог по возвращению 53 жителей Курской области, которые на данный момент находятся в Сумах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

Омбудсмен пояснила, что настаивает на их репатриации, так как находящиеся на Украине куряне являются мирными жителями.

«Репатриация — это возвращение без каких-либо обменов и условий. Это мирные жители, и, в соответствии с Женевскими конвенциями, они должны быть возвращены на Родину», — сказала она.

Ранее Москалькова раскрыла данные о вывезенных на Украину жителях Курской области. По ее информации, новых случаев вывоза россиян на данный момент нет. По словам омбудсмена, украинские военные успели вывезти более 100 россиян на Украину еще до наступления российских войск.