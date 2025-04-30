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07:32, 30 апреля 2025Наука и техника

На вооружении Киева заметили неизвестную РСЗО

«РГ»: На вооружении Киева заметили похожую на китайскую Type 63 РСЗО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tyg728 / wikipedia

Вооруженные силы Украины начали использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) неизвестной модели, которые внешне похожи на разработанные в Китае установки Type 63. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на фотографию установки. На снимке можно заметить три ряда направляющих и характерную рукоятку для наводки РСЗО, похожую на деталь Type 63.

Базовую версию Type 63 разработали в Китае в 1960-е годы. Модификации РСЗО выпускали в КНДР, Иране, Египте, Турции и Азербайджане. Type 63 находится на вооружении армий более десятка стран.

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Буксируемая установка весом 614 килограммов несет 12 направляющих для стрельбы реактивными снарядами калибра 107 миллиметров. Дальность стрельбы базовым снарядом составляет 8500 метров.

В декабре 2024 года в зоне специальной военной операции заметили легкий грузовик УАЗ-3303, который российские бойцы вооружили ракетами. Мини-РСЗО получила блок Б-8М1, вмещающий 20 ракет семейства С-8 калибра 80 миллиметров.

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